Генерал зауважив, що процес може затягнутися, якщо окупанти матимуть більше часу для закопування.

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаєва з 24 лютого, прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ й звільнення захоплених територій до кінця літа за умови надання Україні всього необхідного озброєння.

Про це він заявив в інтерв’ю Марченка "Радіо Свобода/Крим.Реалії"

"Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа. Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати. Ніколи не думав, що ми вистоїмо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві. Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну ось бачите, вийшло", - заявив Марченко.

Генерал вважає, що в питанні переговорів з Росією пройдено "точку неповернення" через воєнні злочини окупантів. Натомість Україна отримала унікальний шанс відстояти свою незалежність та забезпечити майбутнє вільної країни.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олексій Мельник впевнений, що вже зовсім скоро в російсько-українській війні настане черговий перелом. Армія Росії може повністю втратити свій наступальний потенціал після надходжень ЗСУ військової допомоги від союзників у повному обсязі.

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