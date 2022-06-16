Прес-секретар Дмитро Пєсков спробував заспокоїти росіян, схвильованих заявою українського генерала Дмитра Марченка про те, що Кримський міст у разі приходу українських сил на півострів буде метою номер один для атаки.
Слова Марченко Дмитро Пєсков прокоментував у розмові з пропагандистами в Москві.
Російські військові, стверджує Пєсков, "гарантують безпеку" мосту, а командування враховує загрозу атаки з боку української армії.
"Безпека Криму гарантована тими превентивними і тими додатковими заходами, які приймаються по лінії наших військових... Що стосується згадки нашого моста, це далеко не перший раз. Зрозуміло, подібні загрози ми знаємо і беремо до уваги", - сказав Пєсков.
За його словами, "це не секрет ні для їхніх військових, ні для наших військових".
Напередодні генерал Дмитро Марченко назвав міст "шляхом підтягування резервів" і заявив, що ЗСУ необхідно його "обрізати".
Крім того, Марченко впевнений, що вже до вересня Збройні Сили України будуть здатні перейти до контрнаступу, якщо тільки отримають необхідне озброєння.