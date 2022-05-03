Відновлення боєздатності армії РФ ускладнюватиметься санкціями.

Армія Російської Федерації стала значно слабшою внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє британське Міноборони у Twitter з посиланням на дані розвідки, оборонний бюджет Росії приблизно подвоївся між 2005 та 2018 роками за рахунок інвестицій у різні високоякісні повітряні, наземні та морські транспортні засоби. З 2008 року це було основою розширеної програми військової модернізації.

"Однак модернізація власного фізичного обладнання не дала змоги Росії домінувати над Україною. Невдачі стратегічного планування і оперативного виконання не дозволили Росії перетворити чисельну силу на вирішальну перевагу", - наголошується у повідомленні.

"Армія Росії зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, що стало результатом її вторгнення в Україну. Відновлення ускладнюватиметься санкціями. Це матиме довгостроковий вплив на здатність Росії розміщувати традиційну воєнну силу", - наголошується у повідомленні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: