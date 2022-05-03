Армія Російської Федерації стала значно слабшою внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомляє британське Міноборони у Twitter з посиланням на дані розвідки, оборонний бюджет Росії приблизно подвоївся між 2005 та 2018 роками за рахунок інвестицій у різні високоякісні повітряні, наземні та морські транспортні засоби. З 2008 року це було основою розширеної програми військової модернізації.
"Однак модернізація власного фізичного обладнання не дала змоги Росії домінувати над Україною. Невдачі стратегічного планування і оперативного виконання не дозволили Росії перетворити чисельну силу на вирішальну перевагу", - наголошується у повідомленні.
"Армія Росії зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, що стало результатом її вторгнення в Україну. Відновлення ускладнюватиметься санкціями. Це матиме довгостроковий вплив на здатність Росії розміщувати традиційну воєнну силу", - наголошується у повідомленні.
Війна Російської Федерації проти України
24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.