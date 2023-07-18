У ворога є два завдання, котрі йому потрібно виконати.

Росіяни намагаються тиснути на українські Сили оборони на ділянці фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Як повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у ефірі Еспресо, її протяжність складає орієнтовно 120-150 кілометрів.

На Лиманно-Куп’янському напрямку РФ зосередила значні сили. Вони останнім часом почали наступальні дії з метою вибити українських військових із зони Куп’янська.

"Тому, думаю, що, дійсно дії росіян є. Думаю, що вони масштабні з точки зору розтягнутості по лінії фронту, тому що це Куп'янськ-Сватове-Кремінна – це десь 120-150 км і там дійсно є три ділянки фронту, де ворог намагається тиснути", - зазначив аналітик.

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Згурець додав, що у ворога є два завдання – це витіснити ЗСУ з одного боку між Сватовим та Кремінною до річки Жеребець, і вище – дотиснути українських військових до річки Оскіл.

"Але повторюся, ця теорія ворога вже впродовж трьох-п’ятьох місяців так чи інакше відпрацьовується і змін не відбувалося. І зараз, попри розуміння того, що ворог намагається такими діями відтягнути нашу увагу та сили на цю ділянку фронту, думаю, що це було зрозумілою тактикою росіян і в української сторони є достатньо засобів і способів, аби нівелювати ці спроби росіян тиснути на наші підрозділи й намагатися нас дотиснути до цих двох річок, які мають стати новими рубежами, як вважає противник", - сказав Згурець.

Ситуація на Куп’янському напрямку: що відомо з актуального

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що противник зосередив свої основні сили на Куп’янському напрямку, де українські воїни тримають оборону.

Зранку 18 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що на цьому напрямку окупанти намагалися рухатися вперед західніше села Лиман Перший Харківської області. У Генштабі додали, що українське військо стійко тримає оборону.

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