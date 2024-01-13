Вони загинули після того, що в РФ дозволили підписувати контракти з випускниками шкіл.

Російські журналісти встановили імена понад 40 тисяч окупантів, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Цікаво, що близько тисячі з них ідентифікованих "двохсотих" було менш як 20 років.

Про це йдеться у розслідуванні російської служби BBC та проекту Медіазона. Як зʼясували журналісти, лише за останні кілька місяців у війні РФ проти України загинуло щонайменше пʼять росіян 2005 року народження. На момент початку служби їм ледве виповнилося 18 років.

З квітня 2023 року на війні загинуло 48 росіян 2004 року народження та пʼять - 2005-го. Вони були контрактниками. Їхні загибелі збігаються з тим, що саме тоді Держдума схвалила поправки до законодавства, за якими Міноборони дозволили підписувати контракти з випускниками шкіл. До цього закон передбачав, що контракт могли підписувати з випускниками університетів чи технікумів.

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Регіонами-рекордсменами по кількості втрат стали:

Краснодарський край - 1620 підтверджених загиблих;

Свердловська область - 1441 загиблий;

Башкортостан - 1332;

Челябінська область - 1184 загиблих окупантів.

Всього ідентифіковано 41 731 загиблого окупанта, серед яких й бойовики так званої ПВК "Вагнера". Водночас ЗМІ зазначили, що фактична кількість може бути набагато більшою.

Втрати РФ в Україні - останні дані

За минулу добу, 12 січня, українські захисники знищили ще 700 російських загарбників. Загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 369 160 осіб.

Зокрема, було знищено 5 танків (6065 з початку війни), 15 бойових броньованих машин (всього 11269), 18 артилерійських систем (8728), 4 засоби ППО (646), 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6848), 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11632) та 6 одиниць спеціальної техніки (1345).

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