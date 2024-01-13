ЗСУ за добу знищили 5 танків, 18 артилерійських систем та 15 бойових броньованих машин.

За минулу добу, 12 січня, українські захисники знищили ще 700 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати особового складу Росії з початку війни складають вже 369 160 осіб.

Зокрема, було знищено 5 танків (6065 з початку війни), 15 бойових броньованих машин (всього 11269), 18 артилерійських систем (8728), 4 засоби ППО (646), 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6848), 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11632) та 6 одиниць спеціальної техніки (1345).

Відео дня

Незмінною залишилася кількість знищених з початку війни РСЗВ – 957, літаків – 329, гелікоптерів – 324, крилаті ракети – 1806, кораблі/катери – 23 та підводні човни – 1.

Втрати росіян – що відомо

13 січня стало відомо, що до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами. До Бєлґорода - майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда було направлено близько 150 військових, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів.

Вас також можуть зацікавити новини: