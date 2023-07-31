Генштаб повідомив результати бойової роботи українських артилеристів та авіаторів протягом неділі.

Протягом доби українські артилеристи вполювали 8 артилерійських комплексів просто на бойових позиціях, а також іншу військову техніку окупантів. Подробиці повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога", – йдеться у повідомленні.

Крім того, військова авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження солдатів ворожої армії.

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Також, українські захисники збили чимало російських безпілотних апаратів – 4 ударних БпЛА типу "Шахед-136" та 4 розвідувальних оперативно-тактичного рівня.

Ситуація на фронті – останні новини

Як повідомив Генштаб, протягом доби основні бої точилися на Мар’їнському та Куп’янському напрямках, де намагався наступати ворог, а також на Запоріжжі, де атакували Сили оборони України.

Як стало відомо напередодні, воїни бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу просуваються на Запорізькому напрямку. Бійці цього підрозділу вийшли на позиції окупантів поблизу Оріхового. Також було опубліковано коротке відео із захоплених ворожих позицій, де українські воїни встигли розгорнули синьо-жовтий прапор.

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