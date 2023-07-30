Воїни розгорнули український прапор на відбитих у противника позиціях.

Воїни бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу просуваються на Запорізькому напрямку.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, воїни бригади вийшли на позиції окупантів поблизу Оріхового.

"Бійці вийшли на позиції поблизу Оріхово, які займали окупанти на Запорізькому напрямку. Продовжуємо витісняти ворога з нашої землі", - йдеться у повідомленні.

На короткому відео з позицій українські воїни розгорнули синьо-жовтий прапор на відвойованих позиціях.

"Так працює штурмова бригада "Кара-Даг", - заявив воїн на тлі трофейної російської техніки.

Успіхи бригади "Кара-Даг"

Воїни "Кара-Даг" воюють на Запорізькому напрямку. Нещодавно стало відомо, що на Мелітопольському напрямку штурмові групи бригади Нацгвардії "Кара-Даг" за тиждень просунулися на понад 1 700 метрів.

А сьогодні Збройні сили України показали моменти потужного штурму однієї з позицій армії РФ на Запорізькому напрямку. В кадрі "засвітилися" бійці бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу. В ролику захисники показали, як "тиснуть" на армію РФ за допомогою зброю та мобільно змінюють позиції в рамках штурму.

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