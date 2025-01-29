Після першої атаки знадобилося кілька днів, аби загасити пожежу.

Внаслідок атак Сил оборони України на нафтобазу в російському Енгельсі (Саратовська область) було знищено чотири резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Зазначається, що ще 10 резервуарів на нафтобазі "Кристал", яка розташована усього за 8 кілометрів від аеродрому "Енгельс-2", було пошкоджено.

У розвідці нагадали, що Сили оборони атакували цей обʼєкт 8 січня. На гасіння пожежі пішло кілька днів.

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Вдруге удару по нафтобазі було завдано 14 січня. Ця атака призвела до повторного займання та пошкодження інфраструктури ураженого обʼєкта.

"Повторювані удари свідчать про збільшення можливостей України атакувати російську інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Удари по Росії: це варто знати

Вночі 29 січня на території РФ вчергове лунали вибухи. Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій провели спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Як зазначили джерела УНІАН в спецслужбі, внаслідок цієї операції було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик станції, цистерни з присадками. Також стався розлив нафтопродуктів і виникла пожежа.

Також цієї ночі було уражено 3-й ракетний арсенал Міноборони РФ у Тверській області. Місцеві мешканці нарахували понад 20 вибухів.

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