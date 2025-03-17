Як завжди, місцеві чиновники використали формулювання про падіння уламків дрона на об'єкт.

Нічна атака українського безпілотника була спрямована на енергетичні та інші об'єкти в Астраханській області РФ.

Унаслідок атаки одна людина дістала поранення і почалася пожежа, заявив губернатор російського регіону Ігор Бабушкін. При цьому чиновник не став уточнювати, який об'єкт загорівся.

Як завжди, чиновник використав формулювання про падіння уламків дрона на об'єкт.

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"При падінні уламків БПЛА на території об'єкта сталося загоряння. Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб приступили до усунення наслідків", - написав Бабушкін.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що в Астраханській області невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу.

"Інтенсивність роботи невідомих дронів зростає", - прокоментував він.

Атаки на об'єкти в Астраханській області РФ

3 лютого стало відомо, що астраханський газопереробний завод зупинив роботу через атаку дронів. Нагадаємо, що цей завод - один із найбільших газохімічних комплексів світу.

Пізніше цього ж дня в Генштабі ЗСУ підтвердили успішні атаки на Астраханський газопереробний завод і Волгоградський нафтопереробний завод.

Зокрема, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч проти 3 лютого вразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

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