Російська армія поцілила в агропромисловому інфраструктуру, пошкоджено житлові будинки, газогін.

Цієї ночі російська армія здійснила масовану дронову атаку по південних областях України, є руйнування та поранені.

Як повідомили у Силах оборони півдня, напружена робота підрозділів протиповітряної оборони тривала понад 5,5 годин.

"Пріоритетом ворога знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти. Через влучання в один з них в Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного", - йдеться у повідомленні.

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Результатом бойової роботи українських захисників стало збиття 26 дронів-камікадзе типу "Shahed-131/136": 18 - на Миколаївщині, 4 - на Одещині й по 1 - на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині й Вінниччині.

Атаки дронів на Україну

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські дрони також атакували Одеську область. Всього було зафіксовано три хвилі атак, внаслідок яких постраждали чотири людини. Росія в рамках запуску другої та третьої хвилі дронів по півдню України поцілила по припортовій інфраструктурі Одещини.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупаційні війська атакували Україну, запустивши 45 ударних дронів типу "Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда у окупованому Криму.

В результаті бойової роботи знищено 40 "шахедів" противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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