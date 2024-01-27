Також ворог запустив ракети по Донецькій області.

У ніч на 27 січня 2024 року російські окупаційні війська атакували територію України чотирма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, дрони запускали з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарська, РФ. Усі чотири цілі наші захисники знищили у Кіровоградській області.

Крім того, російські загарбники атакували Донецьку область ракетою "Іскандер-М". Запускали її з Ростовської області Російської Федерації. Попередньо, ніхто не постраждав внаслідок цієї атаки.

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Війна в Україні - атаки дронів та ракетні обстріли

За даними ООН останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. В організації стурбовані ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.

Нещодавно РФ вдарила по Києву балістичною ракетою з КНДР.

Росія почала промацувати українську систему ППО у пошуках прогалин, які, на думку росіян, могли в ній з’явитися після зупинки американської військової допомоги. Про це заявила журналістам заступниця міністра оборони США із міжнародної безпеки Селесте Валландер.

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