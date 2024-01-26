В організації зазначили, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває.

Організація Об'єднаних Націй не може встановити чи були на борту збитого у Бєлгородській області російського літака Іл-76 українські військовополонені.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засідання Ради Безпеки ООН 25 січня. Як вона нагадала, РФ стверджує, що у літаку було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військових. Водночас, за даними Києва, Іл-76 міг перевозити ракети для окупаційної армії.

Дікарло додала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту.

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"ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває", - відповіла заступниця генсека ООН.

За її словами, останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли. На думку Дікарло, це вказує на небезпечну траєкторію війни. Заступниця генсека ООН стурбована ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.

Збиття Іл-76 - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий транспортний літак Іл-76. Москва стверджує, що на борту були українські військовополонені.

Міноборони України не може підтвердити, чи була причиною падіння літака атака ЗСУ. Водночас у ГУР розповіли, що на цю дату планувався обмін полоненими, але він не відбувся.

За даними OSINT-аналітиків "літак Іл-76 був RA-78830, летів до Росії через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран, в районі Сирії зник з радарів, а потім з'явився в районі Бєлгорода".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні, однак Кремль Москва виступає проти міжнародного розслідування стосовно падіння Іл-76.

У ГУР пізніше наголосили, що РФ досі не надала докази щодо полонених.

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