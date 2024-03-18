Аналітики переконані, що у цьому зацікавлена саме Росія.

В неділю, 17 березня, у Придністров'ї по військовій частині ударив невідомий БПЛА. Сепаратистські ЗМІ писали, що ціллю став гелікоптер на території об'єкта, а летів дрон нібито з боку Одеської області.

Американські аналітики ISW переконані, що Україна не причетна до цієї атаки, а інцидент є спробою Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Як відомо, екс-голова Верховної Ради Придністров'я Олександр Щерба звинувачує у ситуації Україну, а молдовське Бюро реінтеграції заявило, що збитий гелікоптер не літав роками і удар був навмисно спрямований на поширення страху і паніки в Придністров'ї. Іншими словами, атака є частиною ворожої інформаційної операції, спрямованої проти Молдови. При цьому Бюро реінтеграції прямо не звинуватило придністровські або проросійські сили в проведенні цього удару.

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"На момент написання цієї статті ні придністровська, ні російська влада не звинуватили українські сили у здійсненні удару, але можуть зробити це в майбутньому", - вважають аналітики.

Вони нагадали, що влада Молдови перебуває в контакті з українським урядом. Український центр протидії дезінформації вже звинуватив Росію в проведенні удару з метою маніпулювання інформаційним простором. Речник української розвідки Андрій Юсов назвав ситуацію російською провокацією.

"ISW не може самостійно перевірити деталі одиночного удару безпілотника в Придністров'ї або ідентифікувати відповідальних осіб, але малоймовірно, що удар був здійснений українськими силами, враховуючи обмеженість засобів, що використовувалися під час удару, і незначну ціль. Українські офіційні особи також нещодавно заявили, що Придністров'я не становить військової загрози для України", - йдеться у звіті Інститут вивчення війни.

При цьому нещодавно Придністровська влада звернулася до Росії з проханням про невизначену "оборону/захист" проти Молдови. В ISW переконані, що бенефіціарами цієї провокації є Росія або пов'язані з нею суб'єкти. Їм це потрібно, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля зі створення інформаційних умов для виправдання різноманітних гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови.

Атака на військову частину у Придністров'ї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора самопроголошена влада Придністров'я заявила про атаку дрона на військову частину. На території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху.

Згодом Бюро політики реінтеграції Молдови заявило, що Україна не причетна до атаки дрона на військову частину у невизнаній республіці Придністров'я.

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