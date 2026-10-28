У російському Липецьку був атакуваний металургійний комбінат, - OSINT

Також повідомлялося про пожежу поблизу аеродрому.

У російському місті Липецьку пролунали вибухи на тлі ракетної загрози.

За повідомленнями OSINT-каналів, пожежа виникла в районі Новолипецького металургійного комбінату, який, імовірно, зазнав атаки ЗСУ. Також повідомлялося про загоряння поблизу аеродрому.

"Бачимо активну роботу ЗРПК "Панцир" щодо повітряних цілей. Характерного вибуху після влучання в повітряну ціль немає. Можливо, "Панцир" не впорався. Також фіксуємо пожежу в районі НЛМК (Новолипецький металургійний комбінат) внаслідок роботи ППО/падіння об’єкта. На відео - підрив 30-мм снарядів під час роботи автоматичних зенітних гармат (АЗГ) російського ЗРГК "Панцир" по цілях. Без влучень", - пишуть вони.

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Удари по РФ

Раніше повідомлялося, що підрозділами Сил оборони України було уражено цех з виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві "Енергія" у місті Єлець Липецької області (РФ).

У Генштабі зазначали, що "Енергія" в Росії є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції авіабомб, а також там виготовляють батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та крилатих ракет морського базування.

Крім того, у Генштабі за результатами попередніх ударів підтверджено знищення основного цеху з виробництва мікросхем, а також пошкодження будівлі та серверів підприємства "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області (РФ).

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