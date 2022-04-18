Росіяни запустили керовані ракети та робили маневри для відволікання.

У понеділок, 18 квітня, окупанти вдарили по Львову керованими ракетами. Спочатку їх націлили на Івано-Франківськ, але в останню мить змінили напрямок.

Про це заявив депутат Львівської міськради Андріан Гутник в ефірі Еспресо TV.

У Львові стабілізували рух транспорту, проте деякі напрямки змінили. Залізничний вокзал також працює у звичному режимі.

"Я думаю, що це було попередження для багатьох львів'ян і осіб навмисно переміщених, які зараз у Львові, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги. Можливо, Львів був розслаблений у цьому плані. Наскільки ми розуміємо, що офіційних даних від львівської військової адміністрації наразі не має. Відомо, що візуально в Івано-Франківській області, коли долітали ракети, вони летіли в одному керунку. На блокпостах, є інформація, що бачили, як вони повернули у напрямку Львова. Це були керовані ракети, які летіли в одному напрямку, повітряна тривога попереджала летять ракети у сторону західної України й вони були направлені на Івано-Франківськ, але в останній момент були повернуті у напрямку Львова", - повідомив він.

Обстріл Львова 18 квітня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці понеділка, 18 квітня, російські загарбники здійснили декілька ракетних ударів по Львову.

За попередньою інформацією голови ОВА Максима Козицького, російські військові здійснили чотири ракетні удари. Водночас міський голова Львова інформував про більшу кількість.

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з‘ясовуємо", - писав Садовий.

Згодом стало відомо, що внаслідок ранкового обстрілу Львова пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін сповістив, що кілька ракет поцілили поруч з залізничними об'єктами, та опублікував фото.

Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, "УЗ" інформує про можливу затримку потягів.

Під час ракетного обстрілу Львова постраждали щонайменше 17 осіб, серед них 6 загинули.

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