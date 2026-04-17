Росія скористалася 'великоднім перемир’ям': ISW про нову тактику атак на Україну

Припинення вогню на Великдень непропорційно пішло на користь Росії.

Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками та ракетами по Україні протягом дня 15 квітня та в ніч на 16 квітня, використовуючи понад 700 повітряних цілей. При цьому, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, російські окупанти змогли накопичити таку кількість зброї, скориставшись "великоднім перемир'ям" 11-12 квітня.

"Російські військові, ймовірно, накопичили безпілотники та ракети для проведення великої серії ударів по Україні в обраний ними момент, і припинення вогню на Великдень непропорційно пішло на користь Росії, оскільки російська тактика ударів базується на придушенні та виснаженні української ППО", – зазначають аналітики.

Росія, як правило, запускає ці більш масштабні серії ударів у ключові моменти мирних переговорів з Україною, зокрема безпосередньо до або після двосторонніх чи тристоронніх переговорів, включаючи переговори зі Сполученими Штатами.

Нова тактика ударів

Аналітики відзначають, що російські війська застосували нову тактику нанесення ударів, що дозволяє загрожувати більшій кількості районів України протягом більш тривалих періодів часу та непропорційно зачіпати цивільні райони. Вперше РФ застосувала цей підхід під час найбільшої на даний момент серії російських ударів у війні 23-24 березня.

Представник ВПС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що російські війська розрахували хвилі ударів таким чином, що перша хвиля безпілотників, завдана вночі, діяла як "бойова розвідка" перед двома основними хвилями ударів. При цьому російські війська використовували крилаті ракети в першій хвилі та балістичні ракети у другій.

"Росіяни, найімовірніше, мали намір виснажити українську ППО за допомогою безпілотників великої дальності та крилатих ракет, щодо яких українські війська мають високу ефективність перехоплення, перед ударами балістичними ракетами, які українським військам важко перехопити. Україна покладається на надані США системи ППО Patriot і перехоплювачі для перехоплення російських балістичних ракет, і Росія, ймовірно, прагне скористатися глобальним дефіцитом перехоплювачів Patriot і поточною війною на Близькому Сході, щоб ескалувати свою ударну кампанію проти України", – підкреслюють аналітики.

Атака на Україну

В ніч на 16 квітня російські окупанти завдали масованого удару по різних областях України. Ворог бив по Києву, Дніпру, Одесі, Харкові. Загинули люди, зокрема дитина. Кількість постраждалих і загиблих обчислюється десятками.

У Повітряних силах Збройних сил України зазначили, що окупанти застосували велику кількість балістики. Крім того, атака проводилася не як зазвичай, протягом ночі – ще вдень 15 квітня росіяни застосували стратегічну авіацію.

Після масованого російського обстрілу президент України Володимир Зеленський дорікнув міжнародним партнерам за те, що багато зобов'язань щодо посилення української протиповітряної оборони не виконано.

