Комбінована російська атака по Україні мала 2 особливості: Ігнат розкрив деталі

Цього разу ворог завдавав удари в інший період доби.

Особливостями останньої російської комбінованої повітряної атаки стало застосування великої кількості балістики, а також перенесення ударів на інший час доби. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Особливість цієї атаки була в тому, що противник застосував велику кількість балістики - 19 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" - по чотирьох регіонах. Знову Київ постраждав, де було 5 влучань. Також постраждали Дніпро, Харківщина та Одещина", - розповів він.

Ігнат нагадав, що атака мала дві хвилі. Перша - крилатими ракетами - відбулася напередодні ввечері. Друга хвиля - балістикою - припала на ніч.

"Після "перемир'я", яке в нас було (принаймні "Шахедів" і ракет у середині країни не було") у ніч на 15 квітня противник застосував понад 300 безпілотників. Провівши таку розвідку боєм, противник продовжив атаку - провів 2 хвилі, застосувавши ракети наземного та повітряного базування Х-101, "Іскандер-К" і "Іскандер-М"", - зазначив представник Повітряних сил.

Він звернув увагу, що якщо крилаті ракети майже всі були збиті, то балістика для нас залишається "ахіллесовою п'ятою".

"Сьогодні було збито 8 (балістичних ракет, - ред.) - трохи менше половини. Щоб збивати більше, нам потрібні як системи, так і ракети до них, на чому сьогодні наголошує керівництво держави", - каже Ігнат.

Також він наголосив, що ця ворожа атака, на відміну від попередніх, була перенесена на інший час доби: якщо зазвичай противник б'є крилатими ракетами під ранок, то цього разу це сталося на вечір.

Атака РФ по Україні 15-16 квітня

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Серед міст під ударом опинився Київ, де фіксуються жертви, поранені та руйнування. За даними ДСНС, у столиці внаслідок атаки загинули 4 особи, серед них дитина. Також повідомляється, що 54 особи отримали поранення.

Також армія РФ атакувала Одесу ракетами та дронами. Загинуло 8 людей, 16 - постраждали. Повітряну тривогу оголошували кілька разів. Спочатку через дронові удари – десятки безпілотників сунули на регіон з боку Чорного моря, під ранок – через ракетну атаку по Одесі. У місті було чути потужні вибухи.

Під час атаки були прямі влучання 12 ракет і 20 дронів. Протиповітряна оборона збила/подавила 667 ворожих цілей: 19 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400"; 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

