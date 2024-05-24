За даними журналістів, під ударом опинився вузол зв'язку ППО.

Вночі Україна вдарила американськими ракетами дальнього радіусу дії ATACMS по вузлу зв'язку російських сил ППО в окупованій Алушті.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на представника українських оборонних відомств. "Поки Україна намагається стримати російські війська на північному і східному фронтах, ATACMS дає змогу загрожувати російським об'єктам у Криму, зосередившись на системах ППО, реактивних винищувачах і військових кораблях", - пишуть журналісти.

У квітні Україна використовувала більш далекобійний варіант ATACMS для удару по аеродрому, було знищено кілька сучасних російських пускових установок і радарів ППО. Минулого тижня під удар потрапив інший аеродром у Криму.

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Цього тижня було завдано удару по порту Севастополя, повідомлялося про пошкодження військового корабля. Окупаційна влада Криму заявила, що тієї ночі російська ППО збила дев'ять ракет ATACMS.

Колишній офіцер Корпусу морської піхоти США Марк Кансіан вважає, що Україна може зосередитися на глибоких ударах, намагаючись відновити особовий склад перед можливим контрнаступом наступного року.

Він зазначає, що Крим - приваблива мета для таких атак, оскільки там розташовано безліч стаціонарних військових об'єктів, як-от аеродроми і порти, які нелегко замаскувати або розосередити. "Я не думаю, що вони зможуть відрізати півострів, але вони можуть змусити Крим почуватися некомфортно", - каже Кансіан.

Нічна атака на Крим: що відомо

Нагадаємо, вночі в мережі з'явилися відео потужних вибухів на окупованому півострові. Повідомлялося про ракетну атаку на Сімферопольський район та Алушту.

Загарбники заявили про загибель двох "випадкових перехожих" і ураження "порожнього об'єкта господарського призначення". За їхніми словами, ППО збила три ракети ATACMS, а морська авіація знищила три морські дрони.

У мережі писали, що в Алушті після атаки помітили велику кількість автомобілів швидкої медичної допомоги. Партизани заявляють про ураження вузла зв'язку (в/ч 28735) у селищі Сонячногірське.

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