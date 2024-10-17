Фахівець каже, що спершу Міноборони не погодило проєкт "Люті", але на сьогодні дрони наносять серйозне ураження, знищують російські об’єкти в глибині оборони.

Для дронів "дуже великої відстані" не буває, тому росіянам в усіх куточках їх країни треба бути нон-стоп в тонусі, бо може прилетіти якщо не сьогодні, то завтра. Про це сказав президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі "Суспільного", говорячи про безпілотники, які використовує наразі Україна у війні проти російських окупантів.

"Хай росіяни не думають, що в них дуже довга країна – відстані дуже великі. Для дронів "дуже великої відстані" не буває. Для дуже великої відстані буде трошки більше дронів і у дронів буде трошки більше ватт (потужності- УНІАН)", - підкреслив фахівець.

Він зазначив, що в українській армії зараз використовується ціла низка різних дронів. Серед них "Люті" - одна з дуже успішних розробок. При цьому він зазначив, що коли ці дрони були вперше запропоновані Міноборони, від них відмовились, і втратили дорогоцінний час.

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"Дрони "Люті" - це досить серйозна зброя, яка наносить серйозне ураження, знищує російські об’єкти в глибині оборони. І мені дуже сумно, що у свій час цей проєкт і інші були запропоновані Міністерству оборони - і я це знаю 100-відостково, а Міністерство оборони сказало, що нам це не цікаво. Тобто ми втратили час. А потім, коли там подумали "ой, в нас же тут щось є, давайте", людям треба було знову починати, тому що треба знов збирати колективи", - зазначив він.

Він звернув увагу, що коли говорить, що наш дрон уразив ціль на відстані 1000-2000 км, то це не означає, що БПЛА летів найкоротшою відстанню від пункту А до пункту В.

"Дрони по прямій не літають, тому що вони літають по тих всіх отворах в системах ППО. Вони мають облітати оборону. І відстань він може пролетіти 600 км, а якщо поміряти його маршрут, то це може бути 1200 км або більше. Тому ми маємо розуміти, якщо кажуть, що об’єкт уражений на відстані 2-2,5 тис. км, це означає, що дрон міг пролетіти більше 3 тис. км. Тому дрони, якими, як я чув, ми далеко прилітали, могли пролетіти і 4-4,5 тис км. Отже росіянам треба бути нон-стоп в тонусі. Тому що якщо не прилетіло в сьогоднішню ніч, то в наступну може бути таки", - наголосив Хазан.

Він також прокоментував інформацію про передачу Україні французьких дронів-камікадзе. За словами Хазана, ймовірно зараз Україна отримає тестову партію.

"Я підняв всі джерела, які були, вивчаючи це питання. І був здивований. Там всюди йде інформація, що вони замовили для армії якихось типів дронів 2 тисячі штук, а нам передають 100 штук. Я сподіваюсь, це "туман війни", тому що 100 штук – це ні про що, це день роботи бригади. Але виходячи з "туману війни", я розумію, що ймовірніше за все, це тільки початок", - зауважив Хазан.

Війна дронів - новини

Як повідомляв УНІАН, війна дронів в Україні перетворилася у "високошвидкісну гонку технологій", пише Forbes. У матеріалі зазначається, що повітряна війна безпілотників має вирішальне значення для перемоги в сучасних конфліктах, і хто переможе в цьому змаганні, отримає перевагу не лише в небі, а й на землі.

Зокрема учора CNN вперше показало, як Головне управління розвідки України запускає дрони "Люті" по Росії. Журналісти провели два дні з командою спеціалістів ГУР, які готувались до запуску понад 100 безпілотників на територію Росії в ніч на 29 вересня.

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