Ці літаки були готові до бойового чергування.

На аеродромі Бельбеку в окупованому Криму під удар могли потрапити літаки з аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Про це авіаційний експерт Богдан Долінце сказав в ефірі телеканалу "КИЇВ24.News".

Він зазначив, що на аеродромі РФ в окупованому Бельбеку знаходились, по-перше, "літаки, які були готові до бойового чергування". Зокрема, на борту літаків могли бути встановлені авіабомби або навіть ракети "Кинджал" (на борту МіГ-31К).

Крім того, за словами експерта, на аеродромі є склади з боєприпасами, і передовсім на таких складах зберігаються ракети типу "повітря-повітря" або ракети й керовані авіабомби типу "повітря-земля" (як правило, це - КАБ-500 або КАБ-1500).

Відео дня

"Якщо говорити про даний аеродром, то там на застосування були саме КАБ-500", - сказав Долінце.

Він додав, що літаки з цього аеродрому часто використовуються для запуску ракет типу Х-29 або Х-59.

"Теоретично дані види озброєння також могли бути безпосередньо на зберіганні і могли потрапити під удар", - наголосив Долінце.

Вибухи у Криму

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ЗСУ атакували аеродром Бельбек в окупованому російськими загарбниками Криму.

При цьому експерти зазначають, що ракети могли влучити у носій "Кинджалів" Міг-31.

Вас також можуть зацікавити новини: