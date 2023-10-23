Зафіксовано активність тактичної авіації.

На одному напрямку зросла небезпека, російські загарбники посилили корабельне угруповання в акваторії Чорного моря та бомбардують мирне населення.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, наразі оперативна обстановка в цій зоні напружена. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Водночас у Чорному морі збільшилася кількість ворожих ракетоносіїв.

Зокрема, в акваторії перебувають на бойовому чергуванні 6 кораблів, серед яких - два фрегати-ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу "Калібр".

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"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий", - наголошують у пресслужбі.

Йдеться, що протягом минулої доби ворог застосовував різні типи озброєння для завдання максимального ураження цивільному населенню, стратегічно важливій інфраструктурі півдня.

Наприклад, по Херсонщині загарбники вдарили балістикою, застосувавши, імовірно, "Іскандер-М" в напрямку Білозерської громади.

"Зафіксовано 9 авіаційних ударів із застосуванням протирадіолокаційних ракет типу "Х-31" та керованих авіабомб. Ворог вкотре застосовує тактику змішаних атак, а цього разу ще й перевищив інтенсивністю бомбардувань всі попередні дні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 46 керованих авіабомб було спрямовано ворогом по населених пунктах, серед яких Барвінок, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Понятівка, Львове, Ольгівка, Придніпровське, Іванівка. Внаслідок ударів поранено цивільну особу, кілька приватних будинків повністю зруйновано, понад 60 - пошкоджено.

"В акваторії Чорного моря також зафіксовано активність тактичної авіації із черговим скиданням невстановлених об’єктів в напрямку гуманітарних навігаційних коридорів цивільного судноплавства. Паралельно авіанальотам ворог продовжує застосовувати FPV-дрони та скидання осколкових боєприпасів з БпЛА інших типів", - додають у Силах оборони.

Також йдеться, що показник інтенсивності артилерійських обстрілів за минулу добу зафіксовано на позначці 55, із застосуванням понад 350 снарядів. Особливо насиченим видався день у жителів Херсону, по якому ворог здійснив 7 обстрілів. Пошкоджено близько десяти приватних будинків, складське приміщення одного з підприємств міста.

Паралельно Сили оборони півдня продовжують свою бойову роботу. Зокрема, ліквідовано 14 окупантів, знищено два міномети, сім гармат, два "FPV"-дрони, сім одиниць автобронетехніки.

Також знищено три пункти загарбників - управління БпЛА, боєпостачання та спостережний.

Вночі армія РФ атакувала Україну дронами-вбивцями з Чорного моря

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська армія вчинила масовану атаку дронами по півдню України. За даними Сил оборони, атака ворога безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136 тривала понад 3,5 години. Дрони-вбивці були спрямовані з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили вони на удар переважно з Чорного моря. В результаті, дев'ять ворожих дронів збито на Одещині, один - у Вінницькій області. Уламками збитого безпілотника пошкоджено дах складу припортової інфраструктури в Одеському районі. Через це сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.

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