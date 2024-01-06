Росія заплатила Україні за атаки своїм ЗРК "Тор" та 1 РЛС ППО.

Українська авіація та ракетні війська "попсували кров" армії окупантів вдалими ударами. Зокрема, наші пілоти атакували 19 районів дислокації військ РФ в Україні.

Тоді як ракетні війська влучили по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК "Тор" Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

Там уточнили, що зі свого боку Росія реалізувала 8 ракетних та 55 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та мирних території України. Свій терор ворог доповним 23 обстрілами з реактивних систем залпового вогню. На жаль, без жертв серед українців не обійшлося.

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Росія вчинила новий теракт у "старий" Святвечір

Ввечері 6 січня окупанти запустили по Покровському району Донецької області ракети С-300 та вбили у "старий" Святвечір 11 людей. Серед жертв окупантів було 5 дітей, уточнив глава ОВА Філашкін. На цей терор вже відреагував український лідер Зеленський: він висловив співчуття та нагадав, що жодна подібна атака не залишиться безкарною.

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