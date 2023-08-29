Відтак, двоє загиблих воїнів отримали звання підполковника, а ще один - звання майора.

Пілотам, які трагічно загинули у небі над Житомирською областю 25 серпня, присвоєно військові звання.

ПРо це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук. За його словами, усіх трьох пілотів також представлено до державних нагород.

"Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород. Також видав наказ про присвоєння військових звань", - зазначив Олещук.

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Відтак, майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання "підполковник", капітану Андрію Пільщикову – звання "майор".

Авіакатастрофа на Житомирщині

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня в небі над Житомирською областю зіткнулися два літаки L-39, в результаті чого загинули троє українських пілотів.

Пізніше стали відомі імена загиблих, всі вони були досвідченими пілотами. Майор В'ячеслав Мінка мав понад 200 годин нальоту ще до повномасштабної війни, майор Сергій Проказін присвятив авіації 24 роки життя, а капітан Андрій Пильщиков з позивним "JUICE" був відомий виконанням надважких бойових завдань.

Справу розслідує ДБР. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, встановлено факт зіткнення двох літаків L-39 під час виконання бойового завдання. Один літак пілотував один пілот - майор Мінка, інший - майор [Проказін] разом з Джусом. За словами Ігната, Повітряні сили сприяють слідчим органам у розслідуванні.

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