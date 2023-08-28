Слідчі розглядають три версії.

Загибель трьох пілотів ЗСУ у авіакатастрофі на Житомирщині сталася внаслідок зіткнення літаків під час виконання маневру з розвороту. Про це повідомила речниця з комунікацій в Державному бюро розслідувань ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Це те, що ми отримали сьогодні вранці від слідчих", - сказала Сапьян.

За її словами, до розслідування трагедії будуть долучатись фахівці з Генерального штабу ЗСУ, з Командування повітряних сил.

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"Щодо можливих версій. Попередньо кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовки до них. Це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також слідством будуть розглядатися версії такі як технічна несправність літаків, помилка пілотів і третя версія – це порушення під час організації здійснення польотів", - повідомила представник ДБР.

Сапьян зазначила, що потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. За її словами, це будуть судово-медичні експертизи, експертизи з дешифрації "чорних скриньок" і комплексна судова авіаційно-технічна експертиза.

"Розраховуємо на те, що ці експертизи дадуть розуміння слідству, як це відбулося", - сказала вона.

Зіткнення літаків у Житомирській області

25 серпня в небі над Житомирською областю зіткнулися два літаки L-39, в результаті чого загинули троє українських пілотів.

Пізніше стали відомі імена загиблих, всі вони були досвідченими пілотами. Майор В'ячеслав Мінка мав понад 200 годин нальоту ще до повномасштабної війни, майор Сергій Проказін присвятив авіації 24 роки життя, а капітан Андрій Пильщиков з позивним "JUICE" був відомий виконанням надважких бойових завдань.

Справу розслідує ДБР. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, встановлено факт зіткнення двох літаків L-39 під час виконання бойового завдання. Один літак пілотував один пілот - майор Мінка, інший - майор [Проказін] разом з Джусом. За словами Ігната, Повітряні сили сприяють слідчим органам у розслідуванні.

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