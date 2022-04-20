Ворог не припиняє обстріли й тримає в заручниках мирне населення.

Українська влада готова провести зустріч з російською делегацією на переговорах у Маріуполі для порятунку військових та цивільних, які перебувають у зруйнованому місті.

Про це заявив у відеозверненні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

За його словами, ворог не припиняє спроб взяти штурмом "Азовсталь", ситуація важка, місцями - критична. Участь у штурмі заводу бере, серед іншого, військова техніка РФ, яка раніше вчиняла звірства під Києвом. Боєць не виключив, шо Путін таким чином має намір ліквідувати своїх військових.

Анонсована на сьогодні евакуація провалилася, росіяни продовжили обстріли, через що цивільні громадяни не змогли покинути територію заводу.

"Постійні наші звернення зосереджені на те, щоб цивільні, наші діти, жінки покинули територію Маріуполя, який практично весь знищений", - заявив військовий.

Він також розповів про сьогоднішнє спілкування з радником глави ОП Михайлом Подоляком та керівником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, які є членами переговорної групи з РФ. За його словами, вони заявили про готовність приїхати на переговори в Маріуполь з членами російської делегації.

"Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, ввірений нам, евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих, і поховати їх з почестями на території, не підконтрольній РФ", - заявив "Калина".

Він також відкинув умови росіян щодо здачі зброї та подальшого полону.

Блокада Маріуполя: що відомо

З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. У Маріуполь неможливо доставити ні їжу, Ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

Останнім часом у Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору. Частина міста вже перебуває під контролем росіян.