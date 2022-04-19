Там переховуються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів.

У Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії і танків по житловому сектору Лівобережного району.

Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти завдають ударів не тільки надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії і танків продовжують хаотично уражати житловий сектор Лівобережного району, по лінії від бульвару Меотиди", - розповів він.

За словами Андрющенка, 18 квітня окупанти відкрили доступ цивільним в цю зону, щоб вони забрали речі з будинків.

"З урахуванням обов'язкових білих стрічок, якими росіяни позначають себе, окупанти продовжують використовувати цивільне населення як "приманку" для українських снайперів", - зазначив радник мера.

Раніше сьогодні представник так званої народної міліції "ДНР" Едуард Басурін в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив про початок штурму "Азовсталі".

"Частково штурмові групи, які були підібрані спеціально для штурму цього об'єкта, вони вже розпочали свою роботу", - заявив Басурін.

Офіційних підтверджень початку штурму комбінату від української сторони не було.

Як писав УНІАН, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на заводі "Азовсталь" ховаються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів.

"Рашисти заявляють про плани штурмувати територію заводу "Азовсталь" в Маріуполі, де переховуються не менше 1000 мирних громадян. За інформацією українських захисників міста, в приміщеннях і підвалах заводу залишаються городяни, які не бажають виходити, оскільки їхні будинки зруйновані і вони не хочуть бути відправленими у фільтраційні табори і РФ. Серед них - жінки, діти і люди похилого віку", - повідомляла вона.

Керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін підтвердив, що на території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, в тому числі жінки, діти.

За даними мерії Маріуполь, зараз відомо про чотири фільтраційні табори в межах міста, в яких тримають громадян перед депортацією в РФ. Зокрема, там перебувають понад 20 тисяч осіб. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому від 5-7 тисяч громадян.

В цілому, за даними міського голови Вадима Бойченка, в Маріуполі зараз знаходиться 100 тисяч жителів, ще 50 тисяч цивільних осіб чекають допомоги та евакуацію в селах на околицях міста.

Підозрюваний у державній зраді нардеп від ОПЗЖ, якого нещодавно спіймала СБУ, Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського і свого кума-президента РФ Володимира Путіна.

Медведчук попросив президентів обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.

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