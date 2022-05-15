Води на "Азовсталі" дуже мало, і доводиться пити технічну воду.

Захисники "Азовсталі" мають великі проблемі із їжею та водою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявили дружини військових.

Юлія - дружина бійця Арсенія Федосюка повідомила, що військові майже не мають можливості вийти з нагору, бо перебувають під постійними обстрілами.

"Більшу частину часу вони знаходяться у бункері, тому що йдуть перманентні бомбардування. Це тритонні бомби, це авіація, яка працює постійно, це артилерія корабельна і наземна, це танки. Вони по три дні не виходили на поверхню... Вони буквально не бачать сонця, вони дихають грибком, якого дуже багато, а коли виходять, то шукають воду, шукають їжу", - додала Юлія.

Також дружини військових повідомили, що води на "Азовсталі" дуже мало, і доводиться пити технічну воду.

"Дуже маленька кількість їжі залишилася, п'ють одну склянку технічної води на день. Мали зв'язок декілька годин тому. Мене вразила новина, що закидують фосфорними бомбами "Азовсталь". Я запитала його, чи все добре. Він сказав: "Тримаємось", - повідомила Катерина - дружина командира "Азову" Дениса Прокопенка.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

12 травня вона повідомила, що зараз ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення із заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих та вивезення тіл загиблих.