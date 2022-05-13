Верещук зазначила, що зараз почався новий раунд переговорів навколо "дорожньої карти" операції з евакуації.

Україна хоче підписати документ про хід евакуації з заводу Азовсталь" в Маріуполі.

Про це заявила віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє прес-служба відомства.

Верещук зазначила, що зараз почався новий раунд переговорів навколо "дорожньої карти" операції з евакуації.

"Починаємо з тяжкопоранених. Є Червоний Хрест, вони зустрічаються з росіянами... Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі". Готуємося до підписання", - зазначила Верещук.

Міністр нагадала, що на території комбінату знаходяться не тільки бійці Азова, а й солдати та офіцери ЗСУ, Нацполіції та прикордонники. Посередником у цьому раунді переговорів погодилася стати Туреччина.

"Азовсталь": що відомо про евакуацію

Захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції.

Зокрема, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина закликав про евакуацію українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь"у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, залучені впливові посередники та держави.

За словами Зеленського, російська сторона не погоджується на жоден із запропонованих варіантів евакуації українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі. А для деблокади міста і заводу, зокрема, військовим шляхом поки немає необхідної зброї.

Наприкінці квітня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила всіх жінок дітей і літніх людей вдалося вивезти з "Азовсталі". Однак за попередніми оцінками, в бомбосховищах заводу ще залишаються цивільний.

Президент Зеленський заявив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосити про підготовку процедури екстракції захисників міста.

11 травня, на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зазначив, що зараз проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

12 травня Туреччина пропонувала РФ евакуювати українських захисників Маріуполя через Бердянськ

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