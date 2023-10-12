За його словами, цього топ-генерала усували від посади на певний час, але потім повернули.

Очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що начальник п'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ Сергій Беседа є "дуже проблемним" для України.

Як провідомив Буданов в інтерв'ю УП, цей генерал завжди приносив проблеми Україні та є "дуже проблемною людиною".

"Багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить", – сказав Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що на початку великої війни Беседу усунули від посади на деякий час, але потім "все налагодилося".

"Наразі він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь України. Активні операції на території України", – заявив він.

Буданов уточнив, що ФСБ зосереджена на роботі з цивільними бізнесменами, політиками тощо. На запитання про те, чи росіяни намагаються зараз вербувати українських чиновників, Буданов відповів, що з цим необхідно звертатися до СБУ.

Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків (неофіційна назва П'ята служба) займається зв'язками ФСБ із зарубіжними партнерами, зокрема з американськими відомствами. Функції зовнішньої розвідки виконує Департамент оперативної інформації, який відповідав за надання диктатору Володимиру Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення.

Провал розвідки ФСБ

Як повідомляв УНІАН, від початку війни на території України відносини між президентом РФ Володимиром Путіним і розвідкою окупантів погіршилися через провал з боку російських військових.

Постраждав відділ, відповідальний за іноземну розвідку: генерал Сергій Беседа та інший офіцер спецслужби були допитані та посаджені під домашній арешт; – заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.

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