За його словами, в основному російські загарбники знаходяться в обороні.

Українські захисники продовжують вести важкі бої з російськими загарбницькими військами на Бахмутському напрямку.

Про це розповів начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, бої вже йдуть в районах Клещеевки і Курдюмівки.

"На цьому напрямку Росія зібрала 52-у і 72-у піхотні бригади. Ці підрозділи давно ведуть тут бої. Свого часу вони були посилені 83-ю десантною бригадою, яка пробувала нас атакувати, але у неї нічого не вийшло. Вона була відсунута в бік Кліщіївки, зараз 83-я пішла трохи в тил. Вона повинна буде прикривати дорогу 05-13. До речі, ця дорога для армії РФ стає кордоном, ми вже потихеньку відтісняємо росіян", - сказав Калашников.

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На південному фланзі воюють окремий штурмовий батальйони "Привид-2" і "БАРС-13", посилені 60-м і 80-м танковими полками РФ. На північному - важкі бої, проте в українських воїнів є успіхи.

"З боку Вугледара у РФ воює 200-та піхотна бригада, 428-а тут була. Також ми можемо спостерігати підрозділи ПВК від "Газпрому" і Міноборони РФ", - розповів він, зазначивши, що українські сили продовжують звільняти території.

Калашников сказав, що на початку і середині літа Росія кидала резерви, намагаючись йти в контратаку, проте зараз частіше стоїть в обороні. "Зараз вся лінія фронту знаходиться в такому вогні, ведуться динамічні бої і росіянам стає гірше. Іноді у них є локальні спроби контратакувати, але в основному вони знаходяться в обороні", - зазначив військовослужбовець.

Бахмутський напрямок: останні новини

Вчора у Східному угрупованні військ повідомили, що всього за добу російські загарбники 566 разів вдарили по українських позиціях з усіх видів артилерії.

Зараз ініціатива залишається за Силами оборони, українські захисники ліквідували 126 окупантів, поранили 170 і ще шість взяли в полон.

У недавньому інтерв'ю командувач сухопутних сил України генерал Олександр Сирський сказав, що впевнений у здатності української армії відбити Бахмут.

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