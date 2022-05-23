"Бандеромобілі" оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19.

Захисники України показали, як виглядає "страшний сон окупантів". Мова йде про так звані "Бандеромобілі" - броньовані автомобілі, оснащені гранатометами.

Фото з технікою показали на сторінці Оперативного командування "Захід" у Facebook.

Броньовані автомобілі, які допомогають ЗСУ знищувати окупантів, почали називати "Бандеромобілями" на росТБ. Пропагандисти заявляли, що українці мають потужну техніку, яка нібито може стріляти хіба що не лазерами. Насправді ж "Бандеромобілі" оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19.

"Славнозвісні "Бандеромобілі", яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!", - повідомили в ОК "Захід".

У коментарях українці пишуть, що вони вражені військовою технікою ЗСУ. Також користувачі жартують та намагаються вигадати нові кумедні назви для так званих "Бандеромобілей".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські військові ліквідували підрозділ псковських десантників.

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