Президент США наголосив, що російське вторгнення не зламало украінську рішучість чинити опір, а Захід став ще більш об'єднаним.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що війна проти України є стратегічним провалом Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент США сказав під час виступу у Варшаві.

"Попри жорстокість Володимира Путіна, не має бути жодних сумнівів, що ця війна вже є стратегічним провалом для Росії", - заявив Байден.

Президент США заявив, що російські сили в Україні зіткнулись з силою мужнього і жорсткого українського спротиву.

"Замість того, аби зламати українську рішучість, російські жорстокі тактики зміцнили рішучість. Замість того, аби роз'єднати НАТО, Захід тепер сильніший і більш об'єднаний, аніж був раніше. Росія хотіла меншої присутності НАТО на її кордоні, але тепер він (Путін - УНІАН) має сильнішу присутність, більшу присутність", - наголосив Байден.

Президент США наголосив, що саме Путін винен у тому, що країни Заходу запровадили економічні санкції проти РФ.

Нагадаємо, Байден також розповів, чого хотів домогтися Путін, розв'язавши війну проти України. Він зазначив, що історія довела важливість того, щоб США не залишалися осторонь під час конфліктів в Європі.

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