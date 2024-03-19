Відомо, що такий пакет є частиною співпраці між Бельгією та Нідерландами, ці країни допомагатимуть Україні у забезпеченні необхідними снарядами.

Бельгія планує передати Україні пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. До нього увійдуть близько трьох сотень бойових броньованих машин LMV й три мінні тральники. Про це пишуть видання Belga та Shephard Media, посилаючись на слова міністра оборони країни Людивіна Дедондера.

Відомо, що цей пакет підтримки є частиною співпраці між Бельгією й Нідерландами, яку спрямували на посилення військового потенціалу України. Дедондер наголосив, що в межах цієї допомоги Україна отримає артилерійські боєприпаси та велику кількість бронетехніки, а саме 280 італійських бронемашин Iveco LMV Lynx.

Також за допомогою цієї співпраці Бельгія надасть базове навчання, а Нідерланди навчатимуть українські екіпажі кораблів-мінників. Водночас Бельгія надасть Києву 665 мільйонів доларів військової допомоги впродовж 2024 року. Майже половина цієї суми піде на додаткові артилерійські снаряди.

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Що відомо про бронемашини LMV

Спецпідрозділ IVECO із військового забезпечення IVECO Defense Vehicles (Iveco DV) презентував повнопривідний LMV у 2001 році, аби забезпечити транспортний засіб з високим рівнем прохідності та бронезахисту.

Бронемашина має такі функції, як розвідка, патрулювання, зв'язок та утилітарні функції. Відомо, що до 15 різних країн було продано понад 4 тисячі LMV1, зокрема й до Італії, яка замовляла понад дві тисячі таких автомобілів.

Військова допомога для України: останні новини

У Раді міністрів закордонних справ ЄС 18 березня остаточно схвалили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наразі не має бути ніяких затримок постачання зброї для українських військових.

"Український солдат - єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", - зазначив він.

Також в кінці лютого міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив про новий пакет військової допомоги Україні. Крім того, за його словами, Сполучене Королівство буде навчати українських воїнів разом з іншими партнерами.

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет із 200 протитанкових ракет Brimstone у подальшому посиленні для захисту України. Раніше ці ракети мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські сили залишити та відступити під час спроби переправитись через річку", - зазначив тоді він.

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