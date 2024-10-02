Зрадник Ломейко був причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів

В тимчасово окупованому Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони. "2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Красних партізан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - зазначається в повідомленні.

В розвідці інформують, що йдеться про суддю Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Також був причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів.

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В ГУР наголошують, що доля Ломейка - це нагадування усім зрадникам, що "прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя".

Ситуація в Бердянську

У березні 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідовано організаторку путінських псевдовиборів Світлану Самойленко. Вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом після того, як Бердянськ окупували у 2022 році. Також вона отримала місце у російській окупаційній адміністрації – була так званим заступником мера з питань економіки, агросектору та фінансів. Чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

У межах підготовки до псевдовиборів путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.

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