У міністерстві застерігають, що всіх, хто братиме добровільну участь в підготовці псевдореферендумів чи співпрацюватиме з окупантами, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як українцям уникнути участі в "референдумі" російських окупантів.

У Мінреінтеграції закликали уникати участі у псевдореферендумах та не допомагати окупантам легалізувати своє беззаконня.

"Так звані "референдуми", які окупаційна влада намагається провести цими днями на частині українських територій, ніколи не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою. Це нікчемне голосування суперечить Конституції України, міжнародному праву, зокрема статуту ООН, та будь-якому здоровому глузду", - наголошується в повідомленні.

Відео дня

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук наполегливо рекомендує уникати будь-якого контакту з окупантами.

"Не йдіть, ігноруйте такі заходи, не беріть участь в дільничних комісіях. Тим, хто бере участь в підготовці та проведенні псевдореферендумів, загрожує кримінальна відповідальність", - застерігає вона.

У міністерстві зазначили, що для того, аби уникнути участі в "референдумі", який окупанти намагаються провести, слід діяти за наступним алгоритмом.

"Якщо вам стало відомо, що до вас можуть прийти зі скриньками для голосування або будуть змушувати йти на виборчу дільницю, - спробуйте на ці дні змінити місце проживання. Якщо вам написали чи зателефонували, - не йдіть на контакт та не розголошуйте своїх даних", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що персональні дані особи ворог може використати, аби сфальсифікувати списки та створити видимість явки.

Також у міністерстві закликали повідомляти про будь-які факти примусу чи тиску з боку окупантів на українських громадян та навели відповідні номери.

Так, телефон довіри Служби безпеки України - 0 800 501 482 (інформація конфіденційна); "гаряча" лінія Національної поліції України - 0 800 50 0202.

Крім того, можна звертатися на "гарячу" лінію Мінреінтеграції для тимчасово окупованих територій та з-за кордону: +38 (096) 078 84 33 або на "гарячу" лінію Національного інформаційного бюро: 1648 чи +38 (044) 287 81 65 (для дзвінків з-за кордону).

"Мінреінтеграції застерігає: всіх, хто братиме добровільну участь в підготовці псевдореферендумів чи співпрацюватиме з окупантами, буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - наголошується у дописі.

"Референдуми" на захоплених Росією територіях України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

У Маріуполі окупанти відправляли "мобільні бригади" для проведення "голосування" в рамках псевдореферендуму просто на робочих місцях жителів міста.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій території України.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

24 вересня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна скликає термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через псевдореферендуми. В МЗС України наголошують, що РФ треба притягнути до відповідальності за спроби змінити міжнародно визнані кордони України.

Вас також можуть зацікавити новини: