Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька. На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка. На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: