У південній частині Ізюму розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Російські окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янському напрямку. У південній частині Ізюму ворог розгорнув додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Війська РФ намагаються організувати підтримку своїм майбутнім наступальним діям. Для цього окупанти розміщують ствольну артилерію в місті Ізюм.

"На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що американський Інститут вивчення війни назвав мету військ РФ в Донецькій області. Бої йшли в одному з міст Донецької області, зазначили в ISW.

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