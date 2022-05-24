Російські окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янському напрямку. У південній частині Ізюму ворог розгорнув додаткові підрозділи ствольної артилерії.
Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Війська РФ намагаються організувати підтримку своїм майбутнім наступальним діям. Для цього окупанти розміщують ствольну артилерію в місті Ізюм.
"На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що американський Інститут вивчення війни назвав мету військ РФ в Донецькій області. Бої йшли в одному з міст Донецької області, зазначили в ISW.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Загроза використання території Білорусі для ударів по Україні все ще зберігається - Маляр
- Зеленський: Сили РФ на Донбасі переважають за співвідношенням "один до двадцяти"
- ССО "навели паніку" на позиціях окупантів в районі Сєвєродонецька (відео)