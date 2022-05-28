Ситуація в місті складна.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр спростувала повідомлення окупантів про те, що російські війська нібито захопили Лиман.

Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в місті досі йдуть запеклі бої.

"Однозначно можна сказати: ситуація складна, але ЗСУ дають відсіч", - сказала Маляр, додавши, що некоректно говорити про взяття міста, поки в ньому тривають бої.

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Ворог зосередив зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька, Лимана та Лисичанська з подальшим виходом на адмінкордони Луганської та Донецької області. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

Місцева влада допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення ворога.

На думку експертів з ISW, росіяни можуть оточити місто, але їх просування в забудованому населеному пункті сповільниться.

Водночас російські війська біля Ізюма залишаються в глухому куті, і окупанти, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

На кордоні Донецької та Запорізької областей російські війська зазнали втрат і відступили.

В результаті боїв ЗСУ знищили вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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