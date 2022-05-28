Білоруська армія може бути втягнена у війну України з РФ, зазначив радник голови Офісі президента.

Україні за певних умов загрожує наступ Російської Федерації з Білорусі, наприклад, якщо російські окупанти захоплять Луганщину й матимуть сили для подальшого просування вперед.

На українців очікує дуже небезпечний місяць, розповів радник очільника Офісі президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі одного з каналів.

За його словами, також можливе втягнення білоруської армії у війну нашої країни з РФ.

"Мушу зазначити неприємну річ - що є вірогідність… спроби російського наступу на півночі, тобто… Сумщина, Чернігівщина, Київщина, і є навіть небезпека втягнення білоруських збройних сил у війну… це, правда, за певних умов, наприклад, якщо вони переможуть на сході, захоплять Луганську область… і ще збережуть сили для подальшого наступу… така небезпека існує…", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися на територію України, зокрема, з білоруської території. Ворог також скидав бомби на військові об'єкти й житло мирних людей.

Супротивнику вдалося захопити частини Чернігівщини та Київщини, але згодом окупантів прогнали українські воїни.

Пізніше РФ перейшла в наступ на сході нашої країни, але не перестала обстрілювати українську територію, у тому числі Чернігівщину та Сумщину.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 28 травня повідомила, що станом на цей день дані про повторний ворожий наступ на Київ не підтверджуються.

Українська сторона не раз попереджала, що білоруська армія може почати воювати проти нашої країни разом з Росією.

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