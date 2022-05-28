Російські війська погано себе показали у веденні боїв в забудованій міській місцевості протягом всієї війни.

27 травня війська РФ почали прямі атаки на Сєвєродонецьк і можуть його оточити найближчими днями. Однак окупанти не зможуть швидко просунутися в самому місті, бо вони погано працюють в забудованій місцевості.

Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти не оточили Сєвєродонецьк повністю, але вже намагаються захопити місто. Однак р осійські війська погано себе показали в операціях в забудованій міській місцевості протягом всієї війни і навряд чи зможуть швидко просунутися в самому обласному центрі.

За даними Американського Інституту вивчення війни, російські сили продовжують нарощувати позиції навколо міста, але ще не оточили українських захисників. Українські сили продовжують підтримувати оборону на сході України і сповільнили просування більшості окупантів. Швидше за все, РФ продовжить поступовий наступ і може в найближчі дні оточити Сєвєродонецьк, але російські операції навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і російські війська, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

Вчора окупанти штурмували місто і намагалися закріпитися в районі готелю "Мир". Також вони продовжували наступ на Сєвєродонецьк через села всього в 9 і 14 кілометрах на південний схід від міста. Так звані "ЛНР" відразу ж стали заявляти про те, що їм нібито вдалося заманити українських військових в "Сєвєродонецький котел", проте ця інформація не відповідає дійсності, підкреслили в ISW.

Вчора окупанти також намагалися захопити дві автомагістралі на схід і північний схід від Попасної. Так вони хотіли частково відрізати українських військових від Сєвєродонецька. Російські війська також намагалися наносити атаки на схід від Попасної, щоб забезпечити доступ до траси Т1303 на Лисичанськ. За даними Інституту вивчення війни, рашисти швидше за все, зараз віддають перевагу Лисичанському напрямку, а не просуваються до Бахмута, щоб підтримати основні сили РФ в Сєвєродонецьку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ можуть відійти з Сєвєродонецька. Глава Луганської ОВА пояснив причину і запевнив, що найближчими днями росіяни не зможуть захопити Луганську область.

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