Сергій Гайдай запевнив, що найближчими днями росіяни не зможуть захопити Луганську область

Українські військові можуть відійти з Сєвєродонецька. Такий крок може знадобитися для того, щоб уникнути оточення ворогом.

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Росіяни не зможуть захопити Луганщину найближчими днями, як пророкують аналітики, нам вистачить сил та засобів тримати оборону. Однак не виключено, що для того, щоб не потрапити в оточення, - доведеться відійти", - заявив Гайдай.

За його словами, Сєвєродонецьк "не відрізаний, бої тривають в околицях міста".

"Росіяни увійшли в район готелю "Мир" та автовокзалу", - зазначив глава ОВА.

При цьому він розповів, що проїзд по трасі "Лисичанськ-Бахмут" небезпечний через постійні обстріли.

"Ті, хто залишилися на вільній території Луганської області, постійно знаходяться в укриттях, виходити на вулицю через щільність обстрілів - майже неможливо. Забезпечуємо людей необхідними речами для виживання", - підсумував Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, окупанти почали наступ на Сєвєродонецьк і намагалися оточити українські підрозділи Сил оборони.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 26 травня ворожа ДРГ проникла в готель "Мир", який розташований у віддаленому районі Сєвєродонецька.

Через кілька годин Керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що російську ДРГ вдалося вибити з готелю, але її члени продовжують спроби знову потрапити туди.

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