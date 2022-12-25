Також українські захисники знищили ворожий танк.

Бійці Військово-Морських сил за добу знищили більше 30 російських окупантів, повідомили у ВМС ЗСУ.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили 21 окупанта", - йдеться в повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи ВМС України завдавали вогневих уражень по загарбниках, в результаті чого знищено танк та 10 російських військових.

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Війна в Україні - втрати росіян

Українські військові продовжують нищити російських окупантів, як діставучих смітникових мух. Так, за минулу добу на українській землі було знищено 620 російських загарбників. Загалом же з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого українські військові ліквідували понад 102 тисячі російських окупантів.

Сьогодні ж у східному угрупованні військ ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку за добу були ліквідовані 50 та поранені 80 російських загарбників. Загарбники намагаються просунутися вперед на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що станом на ранок 25 грудня росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. При цьому на Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

Тим часом українські воїни відбили атаки загарбників у районі 15 населених пунктів на Харківщині та Донбасі. Наша авіація протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників.

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