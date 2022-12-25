Окупанти також не полишають спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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У Генштабі повідомили, що на Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах семи населених пунктів на Харківщині та трьох - Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили чотири населених пункти на Луганщині та один - на Донеччині.

Тим часом на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони 22 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 9 населених пунктів Донеччини.

Тим часом на Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по позиціях наших військ неподалік 6 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони 14 населених пунктів Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. У Генштабі також наголосили, що є постраждалі серед мирних мешканців.

Штурм Бахмута – актуальне

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля над захопленням Донецької області. Жорстокі бої вже кілька місяців тривають на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Кілька днів тому росіяни намагались прорвати позиції ЗСУ і підійти ближче до околиць Бахмута, проте були відбиті українськими захисниками.

Західні аналітики вважають, що просування російських сил у цій ділянці фронту сповільнилось через брак боєприпасів і великі втрати серед "вагнерівців".

Експерти очікують, що найближчим часом росіяни вимагатимуть "оперативної паузи" в боях за Бахмут.

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