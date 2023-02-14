Окупанти вирішили "спиляти сук", на якому тримається левова частка цифрової інфраструктури сучасного світу.

Бойовики угруповання "ДНР" почали блокувати сервіси Google на підконтрольній їм території Донецької області. Про це пише російське видання "Ведомости".

Як стверджують неназвані співробітники місцевих провайдерів, ще в жовтні минулого року бойовики "ДНР" направили місцевим операторам листи з вимогою заблокувати сервіси Google, месенджер Viber і сервіс відеоконференцій Zoom, а також уповільнити трафік YouTube.

Чому виконувати цю вимогу почали тільки зараз, не уточнюється. Співрозмовники видання повідомляють, що блокування вже спричинили збої в роботі пов'язаних з Google сторонніх сервісів. Наприклад, почалися проблеми зі смартфонами на базі ОС Android, розробленої Google.

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"У Google великий діапазон IP-адрес, і компанія рандомно використовує їх в різних сервісах, тому ті періодично відвалюються",— пояснив один зі співрозмовників.

Цензура в РФ і на окупованих територіях

Російська держава продовжує обмежувати громадянам доступ до будь-якої інформації, яка не вкладається в офіційні пропагандистські наративи. Наприклад, в кінці січня в Росії заблокували доступ до сайтів ЦРУ і ФБР - нібито за поширення "фейків" про російську армію.

Найчастіше російська цензура виглядає відверто безглуздо. Після витоку внутрішніх даних "Яндекс" стало відомо, що російський пошуковик блокує видачу фото і відео Путіна для образливих пошукових запитів.

Деякі види цензури в РФ просто абсурдні. Наприклад, в Якутії журналіста намагалися притягнути до відповідальності за слово "фронт", сказане в контексті війни в Україні.

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