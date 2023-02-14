Бойовики угруповання "ДНР" почали блокувати сервіси Google на підконтрольній їм території Донецької області. Про це пише російське видання "Ведомости".
Як стверджують неназвані співробітники місцевих провайдерів, ще в жовтні минулого року бойовики "ДНР" направили місцевим операторам листи з вимогою заблокувати сервіси Google, месенджер Viber і сервіс відеоконференцій Zoom, а також уповільнити трафік YouTube.
Чому виконувати цю вимогу почали тільки зараз, не уточнюється. Співрозмовники видання повідомляють, що блокування вже спричинили збої в роботі пов'язаних з Google сторонніх сервісів. Наприклад, почалися проблеми зі смартфонами на базі ОС Android, розробленої Google.
"У Google великий діапазон IP-адрес, і компанія рандомно використовує їх в різних сервісах, тому ті періодично відвалюються",— пояснив один зі співрозмовників.
Цензура в РФ і на окупованих територіях
Російська держава продовжує обмежувати громадянам доступ до будь-якої інформації, яка не вкладається в офіційні пропагандистські наративи. Наприклад, в кінці січня в Росії заблокували доступ до сайтів ЦРУ і ФБР - нібито за поширення "фейків" про російську армію.
Найчастіше російська цензура виглядає відверто безглуздо. Після витоку внутрішніх даних "Яндекс" стало відомо, що російський пошуковик блокує видачу фото і відео Путіна для образливих пошукових запитів.
Деякі види цензури в РФ просто абсурдні. Наприклад, в Якутії журналіста намагалися притягнути до відповідальності за слово "фронт", сказане в контексті війни в Україні.