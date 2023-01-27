У Росії продовжують зачищати інформаційне поле.

В Росії заблокували доступ до сайтів ЦРУ і ФБР – за поширення "фейків" про російську армію. Про це пише ТАСС.

Як пояснили журналістам у Роскомнадзорі, зазначені інтернет-майданчики належать "державним структурам ворожих країн", поширюють "недостовірну суспільно значиму інформацію" і дискредитують збройні сили Росії.

Також в Роскомнадзорі вважають, що сайти ЦРУ і ФБР публікують зазначені матеріали з метою "дестабілізації суспільної і політичної обстановки в РФ".

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Цензура в Росії

У лютому минулого року, відразу після нападу Росії на Україну, Роскомнадзор заблокував доступ до сайту УНІАН. А 24 січня вже цього року російська цензура заборонила ще й Телеграм-канал УНІАН.

Через заборону так званої "пропаганди ЛГБТ" в Росії відбуваються курйозні випадки, коли системи автоматичного блокування користувачів помилково відправляють в бан людей з ім'ям "Сергей".

У червні російський суд визнав дані про втрати РФ в Україні держтаємницею. Після цього ЗМІ довелося видаляти всі публікації з цією інформацією, незважаючи на те, що дані були зібрані з відкритих джерел.

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