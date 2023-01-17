Пізніше Верховний суд Якутії повернув справу на повторний розгляд і її закрили.

В Росії заступника редактора видання "Якутія.Інфо" Тимофія Єфремова суд оштрафував на 30 тис. руб. (близько 15 тис. грн) за сказане в ефірі телеканалу "Дождь" слово "фронт".

Чоловік сказав фразу: "Жінку ж на фронт не відправиш". Це нібито дискредитує російську армію, пише видання "Медуза".

У суді заявили, що поняття "фронт" стосується війни, а Росія веде не війну, а "спецоперацію". Таким чином, журналіст повинен був використати офіційний термін "лінія зіткнення". Верховний суд Якутії повернув справу на повторний розгляд, однак після цього її закрили.

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Цензура в Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін минулого року запропонував позбавляти російського громадянства за "дискредитацію" і "фейки" про армію. При цьому сам президент РФ спокійно використовує слово війна. Пітерський мундеп зажадав порушити кримінальну справу проти Путіна через це.

Водночас росіян за подібні висловлювання чи навіть натяки карають постійно. У РФ на 30 тисяч рублів оштрафували вчительку через аватарку в соцмережі проти війни в Україні. У Бурятії тричі оштрафували тренера спортивної школи селища Онхой Валерія Яковлєва. Причина покарання — зірвані Валерієм Яковлєвим букви Z. Тренер двічі прибрав їх з георгіївської стрічки на дверях школи в кінці березня.

А на Сахаліні в місті Корсаков у школі № 6 учні "здали" свою вчительку з англійської мови Марину Дуброву, коли вона висловилася проти "спецоперації" в Україні.

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