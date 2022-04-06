Російськими військовим можуть зовсім заборонити або піддати жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію з інтернету.

Російські окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

Зазначається, що російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на своїх військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Це випливає з тексту "Виписки з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи", яку командування окупантів розіслало у військові частини.

У документі стверджується, що "командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу", який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування, провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери.

"Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: вплив на історичну пам'ять (викривлення історичних фактів історії Росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу. А також розповсюдження неправдивої, на думку окупантів, інформації про події та обстановку в зоні бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У якості засобу протидії віддано наказ провести заходи по "засобам обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями".

"На думку окупантів, саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів, що мають обмежувальну відмітку "Для службового користування". А отже, боротися з цим явищем можливо тільки підвищуючи рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах", - зазначають у розвідці.

Так, згідно зі вказівками командування, російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в "телекомунікаційно-інформаційній мережі Інтернет".

"Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів", - наголосили у розвідці.

Раніше українська розвідка отримала внутрішні документи армії Росії, які свідчать про те, що окупанти не отримують обіцяних їм грошових виплат за вторгнення в Україну.

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