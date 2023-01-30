Пошуковик відбирав контент, пов'язаний з Путіним, використовуючи алгоритми для цензурування дитячого порно.

Після публікації архівів внутрішніх даних "Яндекс" пролилося світло на те, як популярний російський пошуковик цензурує видачу фото і відео на користь Кремля.

Видача була організована у такий спосіб, щоб російський диктатор Володимир Путіні і символіка російського вторгнення в Україну (буква "Z") не з'являлися в неприємних для влади контекстах, йдеться в матеріалі видання "Медуза".

Коли користувач через пошуковик шукає картинки, частина зображень може бути вилучена з пошукової видачі. Найчастіше це трапляється з порнографічними зображеннями (особливо дитячими). Але з витоку стало відомо, що ці ж механізми цензури "Яндекс" використовував для того, щоб відбирати зображення з російським президентом.

Відео дня

Як з'ясували журналісти, "Яндекс" постарався, щоб Путіна не можна було побачити при пошуку таких слів і словосполучень і навіть речей: п**дабол, плішивий, х**ло / х**ла / х**ли / х**ло / х**ла, бункерний дід, головний злодій, г**дон всієї Русі, **й в скафандрі, x**ло в ополонці, як виглядають педофіли, коли він здохне, дивне створення махає рукою.

"Ці правила мали застосовуватися незалежно від того, в якій країні знаходиться користувач. Ми не знаємо, коли вони з'явилися і чи діють досі. ... Нам вдалося знайти зображення російського президента в пошуку "Яндекса" за всіма запитами, крім **й в скафандрі (якщо не уточнювати, що ми шукаємо саме Путіна)", – розповідають журналісти "Медузи".

Крім того, ретельно цензурували видачу картинок за запитами, пов'язаними з буквою Z. Користувачі "Яндекса" не мали побачити символіку нацистської Німеччини при пошуку "символ z" і "Z спецоперація логотип". У видачу не повинні були потрапити, наприклад, свастика, матеріали, пов'язані з люфтваффе і гітлерюгендом тощо.

"Наберіть в пошуку символ z або Z спецоперація логотип — і ви можете зустріти у видачі, наприклад, свастику; але невідомо, чи пов'язано це з тим, що фільтр вже вимкнений або він просто погано працює", – зазначають журналісти.

Витік репозиторію Яндекс - що відомо

Минулого тижня стався масштабний витік даних "Яндекс". 25 січня в мережі з'явилися вихідні коди і супутні до них дані безлічі сервісів і програм компанії. Загальний обсяг архівів (в стиснутому вигляді) становить понад 44.7 ГБ. Компанія підтвердила публікацію вихідних кодів частини проектів з внутрішнього репозиторію.

Безпосередньої загрози для користувача даними витік вихідного коду не несе, але експерти вважають, що подібні витоки можуть призвести до експлуатації невідомих вразливостей систем компанії і подальших кібератакам на "Яндекс".

З даних, які потрапили в мережу, зокрема, стало відомо, що компанія, яку останні роки постійно критикують за співпрацю з Кремлем, зокрема, цензурує пошукову видачу картинок і відео так, щоб уникнути негативного впливу на репутацію російського диктатора Володимира Путіна і розв'язаної країною кривавої війни проти України.

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