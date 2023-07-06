Військовий зазначив, що деталі щодо Кліщіївки будуть повідомлені через деякий час.

У районі Кліщіївки на Бахмутскому напрямку ідуть потужні бої. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин.

"Там йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для них буде дуже символічною назва Кліщіївка", - натякнув Череватий.

Військовий зазначив, що деталі щодо Кліщіївки будуть повідомлені через деякий час.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Деякий час українські військові просуваються на усіх флангах біля Бахмута і витісняють російських окупантів.

Сьогодні аналітики Інституту з вивчення війни зауважили, що ЗСУ звільнили важливу висоту біля Кліщіївки за 7 км на північний захід від Бахмута, але не звільнили сам населений пункт. Однак, саме селище не так стратегічно важливе, як висоти навколо нього. У звіті наводяться дані про те, що районі Кліщіївки воюють частини російської 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) і загони "Штурм-Z".

Також експерти зазначили, що ЗСУ провели успішні наступальні операції в районі Бахмута і просунулися в декількох напрямках.

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